Du kan kjøpe en fungerende Batman Tumbler

Vi har tidligere skrevet om Wayne Enterprises, et selskap som, selv om det er fiktivt, også er høyst reelt og designet som en måte for Warner Bros. og DC å selge utrolig dyre, men utrolig premium og kule Batman-varer og -utstyr på. Tidligere har vi rapportert om Pininfarina-superbilene som er designet etter Bruce Wayne, og når vi nå snakker om biler (hvis man kan kalle det det), retter vi oppmerksomheten mot en moderne klassiker.

Wayne Enterprises har avslørt at de nå sender ekte fungerende Tumblers. Jepp, den tanklignende bilen fra Batman Begins og The Dark Knight er produsert og designet som et fungerende kjøretøy som har mange av detaljene som vises i filmen, men dessverre ikke en fungerende jetmotor.

Tumbler drives av en monster 6.2L LS3-motor på 525 hk, og har en paddle shift-girkasse, topplokk i rustfritt stål, et røykskjermsystem og imiterte kanontårn. Den veier 5 511 lbs (som er rundt 2,5 tonn), er over 15 fot lang, 9 fot bred og 5 fot høy, og alt dette betyr dessverre at bilen ikke er lovlig på veien. Og selv om den var det, ville du ikke se mange rundt omkring, ettersom Tumbler utvikles som et svært begrenset produkt der bare 10 enheter blir laget, og hver selges for 2,990 millioner dollar.

Selv om det virker som et latterlig kjøp, ville vi sannsynligvis prøvd å få tak i en av disse slemme gutta hvis vi hadde 3 millioner dollar liggende.

