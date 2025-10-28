Du kan kjøpe en robotkompanjong for samme pris som en smarttelefon

HQ

Smarttelefoner fortsetter å være kostbar teknologi, mens robotteknologi blir rimeligere og rimeligere for hver dag som går. Den siste utviklingen på denne fronten kommer fra Noetix Robotics, som nå har kunngjort en gadget kalt Bumi, en liten robotkompanjong som kan bli din for så lite som rundt 1400 dollar.

Som per Engadget, Bumi sies å stå rundt tre meter i høyden og veier rundt 26 lbs. Den er designet for forbruker- og utdanningsbruk, og den har et programmeringsgrensesnitt som kan brukes til å lære roboten alle slags kreative oppgaver.

Den nåværende tidslinjen for gadgeten ser ut til å se at den blir lagt ut for forhåndsbestilling senere i år. Det er ikke kjent når Bumi vil begynne å bli levert, men du kan være trygg på kvaliteten på denne dingsen, ettersom Noetix kan sine saker når det gjelder robotteknologi, ettersom firmaet var en av fire som fullførte robot-halvmaraton tidligere i år, alt gjennom bruk av N2 -modellen.

Ville du kjøpt en robotkompanjong for 1400 dollar?