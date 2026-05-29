Du kan kjøre Windows på en Nintendo 64

Nintendo 64 ... det var en konsoll ... og det var tider. N64 kan også kjøre Windows CE.

Som det fremgår av en YouTube-video av Throaty Mumbo, og rapportert av Retro Dodo, har en IVM Workpad Z50 CPU, som er stort sett den samme som N64. Windows CE er den typen enhet som kan drives "av en treg hamster på et ødelagt hjul", siden den bare trenger 1 MB RAM, som er det N64 har.

Throaty Mumbo har dokumentert hele prosessen på sin YouTube-kanal. Du kan også sjekke ut prosjektet på GitHub med instruksjoner.