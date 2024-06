Du kan kle deg akkurat som du vil i Critter Café

På Summer Game Fest fikk vi et intervju med Eleanor Gregory, hovedkreatøren bak den kommende eventyrsimulatoren Critter Café, for å snakke om et av de koseligste og sunneste spillene vi så på messen.

Critter Café I kan du redde fantasidyr og invitere dem tilbake til den varme og innbydende kafeen din. Som du kan forvente, kan du endre alle mulige ting i kafeen, inkludert ditt eget antrekk. Gregory forklarte hvor viktig det er med tilpasningsmuligheter i et spill som Critter Café.

"Så med tilpasning ønsker vi virkelig å fremme spillerens frihet til å uttrykke seg", sa Gregory. "Så spillertilpasningsalternativene er alle kjønnsløse. Det er ingenting som låser deg inne eller ute, og du pusser selvfølgelig også opp kafeen din, så det er mange forskjellige møbelestetikker og stiler for tapeter og gulvbelegg du kan tilpasse kafeen din med, og det inkluderer også en haug med kjoler og veldig fine øyne."

Du kan sjekke ut hele intervjuet vårt på Critter Café nedenfor. Spillet skal etter planen lanseres i år på Switch og Steam.