Du kan lage en sjef for Mega Man Dual Override

Mega Man fyller 40 år i 2027, og som vi rapporterte i natt, feirer Capcom det på best mulig måte: med et nytt todimensjonalt plattformeventyr for klassikeren Blue Bomber, komplett med et oppgradert design.

For å involvere samfunnet i disse festlighetene har Capcom nå kunngjort at de lanserer en konkurranse for å skape den beste Robot Master (en sjef) for Mega Man Dual Override. De skriver :

"Denne måneden vil Capcom være vertskap for en spesiell bossdesignkonkurranse for Mega Man: Dual Override der fansen får sjansen til å hjelpe Dr. Wily med å skape en helt ny Robot Master som skal vises i spillet. For mer informasjon om hvordan du kan delta, sjekk ut konkurransens offisielle nettside..."

Og det blir enda bedre, for snart kommer det en heftig rabatt på det anerkjente Megaman 11 fra 2018, som vil være tilgjengelig for mindre enn tilsvarende £4,5 / €5 fra PlayStation Store, Nintendo eShop, Xbox Store og Steam. Capcom har ikke spesifisert en dato for når rabatten vil starte, men sier at det vil være i løpet av de "kommende dagene."

Vi har også tatt med noen nye bilder nedenfor, men nå lurer vi på - hva ville være temaet for en Robot Master designet av deg?