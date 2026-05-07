Du kan laste ned designfiler for Valves Steam Controller

HQ

Steam Controller har blitt lansert, og den ble utsolgt på bare noen få minutter, så nå venter folk på å få den på lager igjen. Ifølge Engadget har Valve nå frigitt CAD-filene for gamepadens skall, og de kan lastes ned gratis under en Creative Commons-lisens. Dette betyr at folk nå kan designe og konstruere sitt eget tilbehør til Steam Controller.

Men det er en liten hake. Filene gjelder bare for enhetens ytre, så du vil ikke kunne 3D-printe innmaten for å bygge hele kontrolleren din fra bunnen av. Vi må bare være tålmodige mens vi venter på at Steam Controller skal komme på lager igjen.

Valve har ikke gitt et utgivelsesvindu ennå for Steam Machine og Steam Frame VR-hodesettet, noe som betyr at Steam Controller kanskje ikke er et viktig kjøp akkurat nå.