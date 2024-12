Du kan laste ned Ghostrunner 2 gratis i dag fra Epic Games

HQ

Ghostrunner skapte bølger i spillbransjen da det ble lansert for fire år siden, og fikk strålende anmeldelser over hele linjen. Oppfølgeren, som ble lansert for litt over et år siden, oppnådde også betydelig suksess, og fikk 8/10 i anmeldelsen fra vår egen Alex. Tidligere i år ble spillet gjort tilgjengelig gratis for de med et aktivt Playstation Plus-medlemskap. Men hvis du har vært ivrig etter å prøve det på PC, har vi spennende nyheter for deg. Det er nå helt gratis å laste ned på Epic Games.

Ghostrunner 2 Vanligvis selges det for rundt € 39.99 i Epic Games Store. Men hvis du venter til i morgen ettermiddag med å gjøre krav på det, vil du gå glipp av det. Så hvis du er interessert, må du handle raskt før dette tidsbegrensede tilbudet utløper. Du kan klikke her for å laste ned spillet gratis.