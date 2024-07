Du kan legge til C-3PO i Lego-samlingen din i august

HQ

Den ikoniske Star Wars droiden C-3PO er ikke fremmed for å bli muret av Lego. Roboten har hatt utallige minifigur-iterasjoner basert på den, og til og med dukket opp i en rekke forskjellige Lego-videospill for å starte. Men nå får den endelig sin tid i samlerens søkelys, ettersom et nytt og mye mer detaljert C-3PO-sett har blitt avduket.

Dette vil være en stående og intrikat modell av karakteren som bruker 1,138 stykker for å lage en versjon av C-3PO som måler over 15 inches i høyden. Den vil ha bevegelige armer og et vridbart hode og kommer med en informasjonsplakett, en C-3PO minifigur og en Lego Star Wars 25-årsjubileum murstein også.

Settet vil selges for £ 124.99 / € 139.99 og er for øyeblikket tilgjengelig for forhåndsbestilling, med planer om å sende 1. august 2024.

