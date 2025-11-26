Du kan nå bestille billetter til den europeiske konsertturneen med Clair Obscur: Expedition 33 soundtracket

HQ

Clair Obscur: Expedition 33 er ikke bare det mest TGA-nominerte spillet i historien, men også en sterk kandidat til årets største pris i bransjen, og en bestselger som har gitt JRPG-sjangeren nytt liv for fremtiden. Et av spillets største fortrinn, som det har fått mye ros for fra både kritikere og publikum, har vært det orkestrale lydsporet, fullt av kor og med mange episke temaer. Og nå skal denne musikken ut på turné i store deler av Europa neste år, ettersom det er annonsert datoer for livekonserten "A Painted Symphony".

Turneen vil gå gjennom flere europeiske hovedsteder og storbyer, deriblant Berlin, Paris, London og Brussel, i mars, april og mai 2026. Forhåndssalget av billetter starter 2. desember kl. 11:00 CET på arrangementets offisielle nettside.

Skal du på noen av Clair Obscur: Expedition 33 A Painted Symphony-konsertene neste år?