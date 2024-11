Du kan nå bo på The White Lotus hotel

HQ

The White Lotus er en flott HBO-serie som samler ensemblet, gjør dem alle til rike drittsekker og som regel lar en eller to av dem dø til slutt. Den er veldig velskrevet, og den kommende tredje sesongen er svært etterlengtet, noe som har ført til opprettelsen av en virkelig White Lotus.

Serien utspiller seg i en luksuriøs hotellkjede. Vanligvis spilles serien inn på et Four Seasons-hotell, og Four Seasons in Hotel Westlake Village (i California) blir omgjort til "verdens første altoppslukende hotellopplevelse", som samler "gjester for å nyte en luksuriøs feiring av lanseringen av tredje sesong".

Det vil være andre globale aktiveringer på andre Four Seasons-hoteller, og ifølge GQ vil arrangementene knyttet til denne White Lotus-tematikken involvere spisesteder og velværeaktiviteter. Vi er ikke helt sikre på hva det betyr utover det du vanligvis får på et luksushotell. Det ser ikke ut til å forstå poenget med The White Lotus, ettersom serien ofte ikke sier "hei, se på disse hotellene, vil du ikke bo på dem?", men heller spør hvem i det megarike klientellet som fortjener å dø mest.

