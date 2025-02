Nå kan du dyrke din egen Avowed sopp

HQ

Hvis du har vandret og utforsket den fantastiske verdenen til Obsidians RPG Avowed siden den fulle lanseringen 18. februar og har lagt merke til de forskjellige soppartene rundt og hatt lyst til å dyrke og smake på noen av dem, hvis det er deg, har vi noen gode nyheter!

Obsidian har gått sammen med North Spore for å lage soppdyrkingssett med Avowed-tema. Settene er spray- og dyrkingssett, noe som betyr at du ganske enkelt sprayer sagflisblokken som har blitt infisert med soppmyceliumsporer og deretter venter i en kort periode på at soppen skal vokse. Settet har til og med et overraskelseselement, da hver blokk vil produsere enten blå, rosa eller gullvarianter av østerssoppen, men du vet ikke hvilken du har før du begynner å vokse.

Vi blir fortalt at hver blokk deretter vil fortsette å vokse sopp i rundt seks måneder, og ærlig talt virker det som en ganske god avtale siden det også hevder at du får en avling av sopp annenhver uke, og hver av disse lave anstrengelses- og vedlikeholdsblokkene vil bare sette deg tilbake $ 30.

Vil du dyrke noen Avowed sopp snart?

