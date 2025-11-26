Du kan nå endre Game Boy- og NES-knappinnstillingene på Switch-konsoller

HQ

Tidligere i dag rapporterte vi at nye klassiske spill hadde blitt utgitt for deg å glede deg over via Nintendos Switch Online abonnementstjeneste, inkludert to Game Boy og NES-titler ... blant dem det voldsomt utfordrende (og underholdende) Battletoads. Det har imidlertid ikke alltid vært like morsomt å spille disse spillene på grunn av Nintendos knappelayout for Switch.

Men nå hører det problemet fortiden til. Nintendo har oppdatert appene for både Game Boy og NES, slik at du kan endre innstillingene etter eget ønske. Dette betyr at du nå har muligheten til å spille med B/A som Y/B.

I august fortalte vi at Nintendo allerede hadde fikset dette for Super Nintendo, noe som betyr at dette alternativet nå er tilgjengelig for alle Nintendos retroformater på Switch Online. Når det er sagt, vil Battletoads fortsatt være like ødeleggende, men det bør i det minste gi en viss lettelse.