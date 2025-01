Du kan nå få tilgang til Video Game History Foundations digitale arkiv

HQ

Det finnes noen få helter der ute som forsøker å dokumentere og bevare videospillhistorien, og en av disse organisasjonene er Video Game History Foundation. Dette selskapet samler innhold fra videospillverdenens fortid og samler det hele på et sted der publikum nå kan se det fritt etter eget ønske.

Digital Archive er nå åpen, og her finnes seks kategorier som inkluderer magasiner, E3-kataloger, FromSoftware-reklamemateriale, GamePros CD-samling, Cyan -samlingen som inneholder tonnevis av opptak fra bak kulissene i Myst -serien, og Mark Flitmans papirer som katalogiserer hans karriere i selskaper som Konami og Atari.

Du kan gå inn her for å se alt innholdet i arkivet helt gratis, inkludert dokumentet fra E3-messen der den originale PlayStation ble avslørt i 1995, og også det der Reggie Fils-Aime gikk på scenen i 2004 for å vise frem Nintendo DS og The Legend of Zelda: Twilight Princess.

Ta en titt på hele arkivet, og fortell oss nedenfor hva du synes er mest interessant.