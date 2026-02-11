Gamereactor

Danganronpa 2x2

Du kan nå forhåndsbestille Danganronpa 2x2, og en utrolig begrenset utgave er bekreftet

Spike Chunsoft satser stort på nyinnspilling og reimagining av Danganronpa 2.

Danganronpa 2 er en av de mest elskede titlene i Kazutaka Kodakas dødsspillserie. Kunngjøringen om en nyinnspilling av dette spillet, som også inkluderte en helt ny setting der historien ville være annerledes, var en av de store overraskelsene i Nintendo Direct der det ble presentert i 2025. Selv om vi fremdeles ikke har en spesifikk utgivelsesdato utover 2026, har Spike Chunsoft åpnet forhåndsbestillinger for spillet, og har i forbifarten benyttet anledningen til å kunngjøre den splitter nye begrensede utgaven.

Psycho Tropical Vacation Package er tilgjengelig for forhåndsbestilling til en pris av € 140, og sammen med en fysisk kopi av spillet får du :


  • Danganronpa 2x2 OST

  • Vendbar Psycho Tropical-hatt

  • 3" Psycho Tropical Monokuma & Monomi-figurer

  • Yttereske i muslingeskall-stil

Og hvis du forhåndsbestiller fra den offisielle Spike Chunsoft Shopify Store, får du et eksklusivt dobbeltsidig Monokuma-flymerke og gratis frakt.

Som om ikke alt dette var nok, kommer Nintendo Switch 2-utgaven komplett på kassett, ingen nøkkelkort!

Skal du få tak i denne begrensede utgaven av Danganronpa 2x2?

Danganronpa 2x2

