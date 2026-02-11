Du kan nå forhåndsbestille Danganronpa 2x2, og en utrolig begrenset utgave er bekreftet
Spike Chunsoft satser stort på nyinnspilling og reimagining av Danganronpa 2.
Danganronpa 2 er en av de mest elskede titlene i Kazutaka Kodakas dødsspillserie. Kunngjøringen om en nyinnspilling av dette spillet, som også inkluderte en helt ny setting der historien ville være annerledes, var en av de store overraskelsene i Nintendo Direct der det ble presentert i 2025. Selv om vi fremdeles ikke har en spesifikk utgivelsesdato utover 2026, har Spike Chunsoft åpnet forhåndsbestillinger for spillet, og har i forbifarten benyttet anledningen til å kunngjøre den splitter nye begrensede utgaven.
Psycho Tropical Vacation Package er tilgjengelig for forhåndsbestilling til en pris av € 140, og sammen med en fysisk kopi av spillet får du :
- Danganronpa 2x2 OST
- Vendbar Psycho Tropical-hatt
- 3" Psycho Tropical Monokuma & Monomi-figurer
- Yttereske i muslingeskall-stil
Og hvis du forhåndsbestiller fra den offisielle Spike Chunsoft Shopify Store, får du et eksklusivt dobbeltsidig Monokuma-flymerke og gratis frakt.
Som om ikke alt dette var nok, kommer Nintendo Switch 2-utgaven komplett på kassett, ingen nøkkelkort!
Skal du få tak i denne begrensede utgaven av Danganronpa 2x2?