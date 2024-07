Du kan nå forhåndsbestille The Acolyte sin "Darth Teeth"-hjelm

HQ

For alle de som heier på den mørke siden i Star Wars: The Acolyte og skulle ønske de var like bad ass som den ondeste Sith Lord, kan du nå glede deg over at du nå kan forhåndsbestille The Black Series Darth Teeth hjelm fra selskapet Hasbro.

Disney har ennå ikke avslørt navnet hans, men kaller ham offisielt bare "The Stranger" for ikke å ødelegge noe, men karakteren fikk raskt kallenavnet Darth Teeth på grunn av det onde gliset på hjelmen som viser to rader med skarpe tenner. Hjelmen kan brukes alene og regnes som one size fits all. Den er svært detaljert, og hvis du snur hjelmen opp ned, kan du se innsiden, som til og med er opplyst.

Du kan også trykke på en knapp på siden av hjelmen i tre sekunder for å starte en nesten timelang samlervisningsmodus på den. Det er en offisielt lisensiert hjelm for deg som vil ta rollespill til et helt nytt nivå. Hva den vil koste er ikke satt i stein, men den siste prisen som er vist er $ 99.99, og den kan nå forhåndsbestilles på Entertainment Earth. Den forventes å bli utgitt i august 2025.