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Dave the Diver

Du kan nå forhåndsregistrere deg for Dave the Diver på iOS og Android

Ta med deg all magien fra dette indie-spillet om undervannsutforskning og sushi-restaurantdrift hvor som helst og når som helst.

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Dave the Diver - Anniversary Edition (Switch)

Dave the Diver - Anniversary Edition (Switch)

From 429.00 NOK at 17 stores
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HQ

Dave the Diver er en av de største suksessene de siste årene på indiescenen, og en del av suksessen skyldes at studioet, Mintrocket, har sørget for at spillet stadig utvikler seg, lagt til masse nytt innhold og alltid vært åpent for samarbeid med andre kjente franchiser fra videospill- og filmverdenen. Og nå er det endelig klart til å sette seil mot et nytt hav: verden av mobilspill.

Forhåndsregistrering for Dave the Diver er nå åpen både på iOS og Android. Selv om pressemeldingen som kunngjør lanseringen ikke oppgir en dato, tyder Apple Store-siden på at vi kan forvente spillet 27. august, noe som gir perfekt mening som en teaser for Opening Night Live-arrangementet på Gamescom.

Hvis du er en av dem som ennå ikke har prøvd Dave the Diver, eller bare ønsker å fortsette å nyte opplevelsen fra smarttelefonen din, må du ikke gå glipp av denne lanseringen.

Dave the Diver

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Dave the Diver
ANMELDELSE. Skrevet av Magnus Groth-Andersen

En avslappet simulering av et liv som først og fremst består av å drive en sushirestaurant. Hva mer kan man ønske seg?



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