Du kan nå hoppe på kommando i Assassin's Creed Shadows

HQ

Det høres kanskje trivielt ut, men frem til i dag har du ikke vært i stand til å hoppe fritt i Assassin's Creed Shadows. Funksjonen var knyttet til parkour-systemet i spillet, noe som betyr at du ville begynne en parkour-bevegelse, og hoppingen ville i stor grad bli håndtert for deg. Ubisoft har imidlertid forsøkt å rette på dette og gjøre spillet mer fritt å bevege seg rundt i gjennom Advanced Parkour-funksjonen, som som en del av Title Update 1.1.8, nå lar spillerne hoppe når og når de finner det passende.

Oppdateringsnotatene forklarer hvordan denne funksjonen blir innlemmet: "Med spillalternativet "Advanced Parkour" aktivert, kan Naoe og Yasuke nå hoppe når som helst med Parkour Up-knappen, noe som gjør verden til en enda mer dynamisk lekeplass for Parkour-entusiaster!"

Dette er naturligvis ikke alt den siste oppdateringen har lagt til i spillet, ettersom et detaljert statistikkark også har blitt introdusert, slik at du kan se hvordan alt utstyret ditt, alle fordelene og lastene dine fungerer sammen i harmoni, noe som er ideelt for alle stat min-maksimerere der ute. Ellers bør kritiske treff være lettere å legge merke til nå, Animus-menyen har et nytt inngangspunkt, og likeledes har noen få feil og problemer blitt knust.

De fullstendige notatene kan sees her. Og hvis du ennå ikke har spilt Assassin's Creed Shadows, sjekk ut vår anmeldelse av spillet.