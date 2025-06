Du kan nå kjøpe 100 eksemplarer av Brink i bulk på Ebay

HQ

For 14 år siden ga Splash Damage og Bethesda ut actionspillet Brink. Det var fokusert på flerspiller og hadde to fraksjoner som kjempet på en post-apokalyptisk og oversvømmet jord i den tidligere paradisbyen The Ark.

Det ble rimelig populært på PC til tross for middelmådige rangeringer, mens det ble en fiasko på PlayStation 3 og Xbox 360. Men hvis du fortsatt ønsker å eie spillet, har vi nå et fint forslag. En observant Resetera-bruker har nå lagt merke til at du kan kjøpe 100 eksemplarer av Brink via Ebay. Jepp, 100 spill i en pakke.

Disse er heller ikke forfalskninger, de er alle originale, og selgeren har en veldig høy rating med over 10 000 fullførte salg, noe som indikerer at de er legitime. For 14 år siden ville du ha fått omtrent tre Brink's for €150 (ca. £128), i dag får du hele 97 enheter ekstra - så hva venter du på?