Du kan nå laste ned og spille Disney Illusion Island gratis frem til 17. desember hvis du har Nintendo Switch Online

Nintendo Switch Online har fått et stort markedsføringsfremstøt de siste ukene, ettersom det ser ut til å styrke abonnentbasen denne høytiden og styrke salget av Nintendo Switch 2, samt begynne å fylle kassa med det enorme økonomiske hullet som er igjen av de økende kostnadene for produksjon av komponenter.

Nintendos abonnementstjeneste, som i tillegg til online spill, tilbyr tilgang til betalt innhold gratis og en voksende samling retrospill fra sine klassiske konsoller, inkludert Game Boy, Game Boy Advance, NES, SNES, Nintendo 64 og Gamecube, selv om de to sistnevnte og GBA bare som en del av det ekstra Expansion Pack-abonnementet. Uansett, hvis du er en Nintendo-nostalgiker, er tjenesten interessant, spesielt når du også kan få tilgang til lydsporene deres gratis via Nintendo Music.

I dag ønsker Nintendo å gjøre sin prøvespilltjeneste mer synlig ved å la abonnenter laste ned Disney Illusion Island, metroidvania/plattformspillet med Mikke Mus, Donald Duck, Fedtmule og Minni Mus i hovedrollene når de utforsker den mystiske Monoth Island, som ble utgitt i 2023, i sin helhet gratis. Fra i dag og frem til 17. desember kan du laste det ned og spille det i sin helhet uten ekstra kostnad. Det er synd at du ikke kan beholde det for alltid, men vi utfordrer deg til å fullføre det på mindre enn sju dager - klarer du utfordringen?