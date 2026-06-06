Du kan nå melde deg på playtesten før lansering på Spirit Crossing

Spirit Crossing Wholesome Games Direct har dukket opp igjen i Wholesome Games Direct for å gi oss en oppdatering på statusen til PC-versjonen, ettersom dette koselige MMO-et allerede er tilgjengelig på mobil. Og det viser seg at spillet kan være ganske nær lansering, ettersom de har kunngjort at en Playtest er aktivert på Steam, der de håper å finjustere de siste detaljene og lansere det i 2026.

Utviklerne hos Spry Fox sa det på denne måten: "Vi begynte å jobbe med dette spillet med målet om å hjelpe verden til å føle seg litt mindre ensom, og vi er glade for å nå dele det med flere spillere ved å bringe det til PC! Spillerne kan utforske skiftende villmarkslandskap fulle av minispill, delta i samarbeidsaktiviteter eller bare nyte en stille soloppgang. Når spillerne blir med i spillet, blir de tildelt en Waystation - felles landsbyer som de kan dekorere og befeste sammen."

Sjekk ut den nye Spirit Crossing -traileren nedenfor.