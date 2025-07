Du kan nå registrere deg for Where Winds Meet-betaen på PC og PS5 senere denne måneden

HQ

De siste årene har vi hatt en boom i vellykkede asiatiske utviklinger som ikke nødvendigvis kommer fra Japan. Korea og Kina er i ferd med å bli nye kraftsentra innen videospill, og sammen med kvaliteten på spillene deres kommer historiene og kulturen deres som er gjennomsyret av et vestlig publikum som er ivrige etter å oppdage nye horisonter.

Vi i Gamereactor oppdaget under Gamescom 2023 et lovende Where Winds Meet, et actionrollespill i en åpen verden basert på klassisk kinesisk kultur og Wuxia-kampsportfilm. Vi kalte det det kinesiske Ghost of Tsushima da, men vi har ikke hatt sjansen til å prøve det ut igjen, selv om vi snart vil kunne gjøre det. Og det vil du også.

Utvikleren EverStone kunngjør en lukket beta 24. og 25. juli for å spille Where Winds Meet før utgivelsen i 2025. Og pass på, for testen lar deg velge mellom PC- og PlayStation 5-versjoner.

For å få tilgang til det, er alt du trenger å gjøre å gå til det offisielle nettstedet (registreringen er nå åpen) og registrere deg. Studioet vil gjøre en kort undersøkelse på forhånd for å finne ut hva du liker å spille og hvilken plattform du velger, men det er alt.

Skal du prøve dette lovende Where Winds Meet i slutten av måneden?