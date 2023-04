Du kan nå spille din egen Dungeons &; Dragons-kampanje i Midgard

HQ

Midgard - som inspirerte etableringen av D&D - har sluttet sirkelen, ettersom en offisielt lisensiert kampanjeinnstilling blir utgitt.

The Lord of the Rings Roleplaying er laget av Free League Publishing og inspirert av Francesco Nepitellos prisbelønte bordrollespill (TTRPG) The One Ring, og konverterer dette elskede systemet til Dungeons & Dragons 5e mal.

Hovedkompendiet, The Lord of the Rings Roleplaying, inneholder seks nye raser for karakterskaping, samt seks nye klasser. Det er nok for DM-er også, med horder av nye monsterstatblokker fra IP, samt regler for å hjelpe til med å strukturere reiser, råd, trolldom og gjenstander.

Disse gir den samme presisjonen, rikdommen og dybden i historiefortellingen som har gjort The Lord of the Rings til en så banebrytende og varig suksess. I tillegg har Free League gitt ut en Shire Adventures-bok med forhåndslagde oppdrag og karakterer, samt en Loremasters DM-skjerm og en Kløvendell-følgebok.

Alle disse produktene er tilgjengelige for forhåndsbestilling nå, med fysiske kopier som sendes fra mai og utover og digitale PDF-filer som innvilges umiddelbart etter kjøp.