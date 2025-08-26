Du kan prøve crossplay i Sonic Racing: Crossworlds fra og med denne fredagen

HQ

Det er bare noen få dager til vi kan prøve Sonic Racing: Crossworlds takket være Open Network Test, som finner sted mellom 29. august og 1. september. Nøyaktig hva testen vil inneholde er ikke bekreftet ennå, men Sega har i det minste uttalt at det vil være crossplay.

De postet dette på sosiale medier :

"Du kan glede deg over cross-play på støttede plattformer under Open Network Test. Inviter vennene dine og bli med på moroa!"

Ved å spille Sonic Racing: Crossworlds -testen vil du bli belønnet med "eksklusive dekaler og en tittel i spillet etter lansering". Hvis du ønsker å delta, kan du gjøre det uten krav, men for Switch 2 trenger du et nettabonnement.