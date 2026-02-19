Du kan prøve John Carpenters Toxic Commando fra og med i dag

HQ

12. mars lanseres John Carpenters Toxic Commando, der du og opptil tre venner må redde verden ved å skyte. Skyte mye, faktisk. Premisset dreier seg om et mislykket eksperiment for å utvinne energi fra jordens kjerne som ved et uhell slipper løs en eldgammel ondskap kalt Sludge God.

Dette forvandler bakken til slim og mennesker til zombielignende skapninger. Du kan kanskje gjette hvor skytingen kommer inn i bildet. Du og de tre andre Toxic Commandos må meie ned ondskapen i et spill som byr på "buddy-film-vibber og over-the-top-humor, action og skrekk fra klassisk 80-tallsfilm, inspirert av den legendariske John Carpenter."

Det høres absolutt ut som et morsomt premiss, og faktum er at du kan prøve det ut akkurat nå. Gjennom Steam har Saber Interactive (Warhammer 40,000: Space Marine II) kunngjort at det nå er sluppet en demo som lar deg prøve deg på å redde verden. Demoen inkluderer :



Denne demoen inneholder to oppdrag som gir deg et glimt av det endelige spillet.



Bli kjent med alle de viktigste mekanikkene i Toxic Commando: FPS-kamp, offroad-action, evner og samarbeidsopplevelse.



Bekjemp Sludge Gods' horder av zombier, og overvinn alle utfordringer på din vei for å redde verden.



Demoen er fullt ut co-op. Samle vennene dine i en gruppe på fire spillere, og få jobben gjort!



I tillegg til PC vil John Carpenters Toxic Commando også komme til både PlayStation 5 og Xbox Series S/X, men demoen ser ut til å forbli PC-eksklusiv.