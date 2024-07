Du kan prøve Rise of the Ronin gratis på PS5

HQ

Rise of the Ronins lansering kan ha blitt overskygget av lanseringen av Dragon's Dogma 2, men Team Ninjas første åpne verden-spill klarte likevel å selge over all forventning, og overgikk til og med Nioh-spillene.

Ikke alle elsket spillet, og hvis du er på kanten av å kjøpe det, vil den nye demoen som kom på PlayStation Store tillate deg å gi spillet en sjanse før du går all-in og kjøper det.

Demoen dekker det første kapittelet i spillet, og lar deg utforske regionen i og rundt Yokohama, samt ta del i mange sideaktiviteter ved siden av hovedhistorien. Hvis du bestemmer deg for å kjøpe spillet etterpå, vil fremdriften din bli lagret.