Du kan nå teste The Eternal Life of Goldman

Som du kanskje vet, var det en Xbox Partner Preview på torsdag, der tredjepartsutviklere og utgivere viste frem flere av sine kommende spill, først og fremst for Xbox-økosystemet, ofte med støtte for Cloud Gaming, Play Anywhere og Game Pass.

En av titlene som ble vist frem var det noe særegne prosjektet The Eternal Life of Goldman, som ser ut til å være et veldig merkelig eventyr der du, i rollen som en eldre og tilsynelatende litt forvirret herre ved navn Goldman, må redde innbyggerne i skjærgården. Spillet er vakkert håndanimert og beskrives på følgende måte i pressemeldingen :

"Hopp inn i et finurlig plattformspill som kommer til Xbox senere i år. Som den titulære Goldman utforsker du en magisk, håndtegnet verden inspirert av eventyr og myter. Oppdraget ditt er å drepe The Deity, en mystisk, fryktinngytende skapning som alle vet om, men som ingen noen gang har sett. Utstyrt med sin trofaste stokk og en rekke unike evner må Goldman begi seg ut på eventyr i dette pulserende landskapet, der hvert område og nivå er kjærlig utformet og fargelagt for hånd ved hjelp av klassiske ramme-for-ramme-teknikker."

Det gjør deg litt nysgjerrig, ikke sant? Heldigvis trenger vi ikke å vente på utgivelsen senere i år før vi får prøve det, for nå har det blitt sluppet en spillbar demo slik at du kan prøve det selv. Når det endelig kommer, vil det være tilgjengelig på PC, PlayStation 5, Switch, Xbox Cloud og Xbox Series S/X, og det er også inkludert i Game Pass og støtter Play Anywhere.

Sjekk ut traileren for denne perlen nedenfor.