Du kan registrere deg for E3 tidlig i juni

Du ser på Annonser

Vi er bare noen uker fra E3 2021 nå, og nå har arrangøren ESA meddelt at alle spill- og nyhetssultne gamere vil kunne registrere seg for arrangementet den 3. juni, for å få tilgang til den digitale E3 2021-opplevelsen i all sin prakt.

Du registrerer deg enkelt via den E3-hjemmesiden. Dette gjør det mulig å mer enn noensinne delta i arrangementet, som byr på virtuelle boder, videokonferanser, onlinefora og masse mer. Selve showet finner sted mellom 12. og 15. juni.