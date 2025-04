Du kan se Captain America: Brave New World hjemme neste uke

HQ

Det virket svært sannsynlig at Thunderbolts* kom på kino i begynnelsen av mai, og at Captain America: Brave New World ville bli tilgjengelig hjemmefra en gang i ukene før. Dette har nå blitt bekreftet av Disney og Marvel Studios, hvor det avsløres at filmen vil få sin digitale utgivelse 15. april og sin fysiske Blu-Ray-debut like etter, 13. mai.

HQ

Selv om vi ikke har noen informasjon om Disney+ debutdatoen, skal det sies at Disney vanligvis liker å bringe sine kinofilmer til sin streamingplattform rundt - eller like før - den tiden de får sin fysiske debut, noe som betyr at det ikke ville være en overraskelse å se Captain America 4 på Disney+ i slutten av april eller veldig tidlig i mai.

For mer om filmen, sørg for å lese vår anmeldelse her.