Du kan skylde på generasjon Z for TVs undergang

Det er ingen hemmelighet at fremveksten av on-demand- og strømmeunderholdning har gått på bekostning av seertimer brukt på mer tradisjonell direktesendt underholdning. Etter hvert som generasjonene har gått forbi, har vi sett at kringkastet TV har blitt mindre og mindre populært, og for første gang har det nådd en alvorlig milepæl der mindre enn halvparten av en generasjon regelmessig ser på direkte-TV.

Ifølge BBC News har Ofcom bekreftet at 48 % av generasjon Z (personer som er mellom 16 og 24 år gamle i denne undersøkelsen) ser på TV hver uke. Dette er en nedgang på hele 28 % fra 2019, da den forrige rapporten ble publisert og avslørte at 78 % av folk i denne aldersgruppen ser regelmessig på TV.

Rapporten viser at unge voksne i dag pleier å se på TV i rundt 33 minutter per dag, noe som er en nedgang på 16 % fra året før, og at strømmeplattformer i stedet utgjør underskuddet, der folk bruker rundt 93 minutter per dag på å konsumere innhold.

Det er ikke bare undergang for TV-kringkasterne, for de over 75 år ser faktisk mer på TV, og middelaldrende ser bare rundt 5 % mindre på TV, noe som betyr at de totale seertallene bare har sunket med rundt 6 %. Det er likevel ganske tydelig at TV-kringkasting er drevet av den grå befolkningen.

