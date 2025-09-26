Du kan snart bli eier av gitaren som betydde Oasis' opprinnelige brudd

HQ

Oasis Oasis er på toppen av verden igjen. Rockebandet har gjenoppstått, og i løpet av sommeren har de spilt på en rekke konserter som allerede har innbrakt hundrevis av millioner pund til brødrene Liam og Noel Gallagher. Når man ser Oasis i dag, er det lett å glemme at det i rundt 15 år var ondt blod mellom grunnleggerduoen, som etter et stadig mer anstrengt forhold hadde en eksplosiv krangel i 2009 og gikk hver til sitt, noe som til slutt avsluttet æraen til Oasis, for det mange trodde ville være for alltid.

Bruddet skjedde i 2009 i Paris, kort tid før bandet skulle opptre på Rock en Seine festival, og det er en dag og et øyeblikk mange husker fordi bruddet skjedde rett før de skulle gå på scenen og opptre. Hendelsen skal også ha vært preget av et utbrudd fra Liam, der sangeren knuste Noels fantastiske kirsebærrøde 1960-tallsgitar Gibson ES-355, en relikvie som fortsatt er ikonisk den dag i dag.

Hvorfor denne historieleksjonen? Propstore vil snart være vertskap for en stor musikkauksjon der denne berømte gitaren vil være på blokka, noe som betyr at du kan bli den heldige eieren av et stykke musikkhistorie. Haken er at du må legge til side flere hundre tusen pund for å ha en sjanse til å sikre deg denne relikvien, ettersom Propstore anslår et åpningsbud på 125 000 pund og et totalsalg på mellom 250 000 og 500 000 pund.

Gitarens beskrivelse forklarer: "En kirsebærrød Gibson ES-355 fra 1960, brukt og eid av Noel Gallagher, og skadet av broren Liam den 28. august 2009, kvelden Oasis offisielt gikk i oppløsning. Gibson ES-355-modellen var Gallaghers personlige favoritt fra 1996 til 2011. Dette er uten tvil en av de mest betydningsfulle gitarene som forbindes med Oasis, ettersom den var katalysatoren for en av de mest berømte splittelsene i musikkhistorien, og symboliserer det turbulente forholdet til et band som formet 1990-tallet."

Dette er en annonse:

Denne gitaren vil ikke være den eneste fantastiske musikalske relikvien som tilbys, ettersom John Lennons fargede briller med styrke vil være tilgjengelig, og det samme vil Michael Jacksons Smooth Criminal hvite fedora, selv om mesteparten av auksjonen har tema Oasis memorabilia.