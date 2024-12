Du kan snart eie Ciris Witcher-medaljong fra The Witcher 4

HQ

I tillegg til å bringe en helt ny Witcher inn i rampelyset, vil The Witcher 4 også gi oss en titt på en ny Witcher-skole i School of the Lynx. Så langt har denne skolen i stor grad vært innhyllet i mystikk, men vi vil helt sikkert se mer av den når spillet lanseres og etter hvert som flere detaljer kommer ut.

I forkant av alt dette, men hvis du allerede ønsker å være en del av The School of the Lynx, kan du forhåndsbestille en offisiell medaljong fra CD Projekt Reds butikk. Medaljongen koster €40,00, og forventes å bli sendt i april neste år, så du må vente litt.

Hvis du er ute etter en annen medaljong, har katt- og ulveskolen også sine egne representanter i butikken, som koster € 30,00 hver.

Hvilken Witcher-skole vil du bli med i?

