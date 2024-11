Du kan spille Broken Sword - Shadow of the Templars: Reforged på Switch neste uke

HQ

Mange av dere strømmet sannsynligvis til PC, PlayStation og Xbox for å sjekke ut den moderniserte versjonen av Broken Sword - Shadow of the Templars, et spill som er kjent som det samme, bortsett fra at Reforged er festet på slutten. Til tross for at lanseringen skjedde, har Nintendo Switch-brukere imidlertid ikke vært i stand til å bli med på moroa, ettersom versjonen som var ment for plattformen ble forsinket på ubestemt tid. Heldigvis blir det ubestemte elementet droppet, ettersom vi nå vet når Switch-utgaven kommer.

På Kickstarter-siden bekrefter utvikleren Revolution Software at Broken Sword - Shadow of the Templar: Reforged kommer til Switch så snart som 7. november. Neste uke vil du kunne få tak i spillet og oppleve det elskede mysteriet på hybridplattformen.

Når det gjelder hvorfor forsinkelsen skjedde i utgangspunktet, nevner Revolution at det skyldtes sertifiseringsproblemer på plattformen, som siden har blitt løst. Denne forsinkede utgivelsen betyr at spillet vil komme med en rekke forbedringer, inkludert de to oppdateringene som tidligere ble presset ut på andre plattformer.

Med Broken Sword - Shadow of the Templar: Reforged nesten tilgjengelig på Switch, planlegger du å sjekke det ut på plattformen neste uke?