Du kan spille Spin Rhythm XD på en theremin

Spin Rhythm XD er en helt unik vri på konseptet med et rytmespill, ettersom det gir avkall på typiske knappeklikk til fordel for bevegelser med analoge pinner som det primære kontrollsystemet. Utvikleren Super Spin Digital har også designet spillet slik at du i prinsippet kan bruke hva som helst som kontroller, til og med en DJ-platespiller.

Da vi snakket med Stride PRs account manager, Zack Furniss, på The Mix i Los Angeles, fortalte han oss alt om hvordan bruk av en MIDI-port gjør det mulig for brukerne å bruke nesten hva som helst som kontroller for denne tittelen.

"Etter det jeg har blitt fortalt, gjør MIDI-tilkoblingen at du kan gjøre nesten hva som helst. Jeg tror jeg på et tidspunkt koblet til et keyboard jeg har, og det hadde bare det lille modulatorhjulet, og jeg kunne faktisk fikle med det på den måten. Så så lenge det har en MIDI-port, kan du gjøre det.

"Jeg tror jeg vil se noen bli mer og mer gale med de digitale instrumentene. Jeg vet ikke om noen har brukt, jeg husker ikke, en theremin kanskje? Jeg vet ikke helt. Det finnes mange rare alternativer der ute, så jeg vil gjerne se folk prøve. Men foreløpig handler det mer om å gjøre det så tilgjengelig som mulig. Det er så mange måter du faktisk kan kontrollere det på. Det har vært hovedfokuset."

Ta en titt på hele intervjuet nedenfor for å se hvor sprø og kaotisk The Mix var i år, og for å lære litt mer om Spin Rhythm XD.