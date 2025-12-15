Du kan starte 2026 med å støtte Ukraina med en fin cosplay-kalender

HQ

Russland fører fortsatt krig mot Ukraina, og droner er en stor trussel. Årets veldedighetsprosjekt samler inn penger til "innkjøp av bærbare anti-UAV-jammere for å beskytte ukrainske soldater mot FPV-droner i frontlinjen".

Denne nye cosplay-kalenderen leveres i 2 størrelser: L (Light) - A3 (420x297 mm) og XL - A2 (587x395 mm), med vertikal innramming, trykt på glanset papir. Og siden dette er en kalender, inneholder den 12 bilder av ukrainske cosplayere, og noen "bonusmaterialer" også.

Den lille L-kalenderen koster 40 USD, og den større XL-kalenderen 50 USD. Du kan gjøre ditt kjøp her for å støtte en god sak.