Du kan starte som en enkel bonde i * Chronicles: Medieval*, eller være et middelaldersk «nepo-barn

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I motsetning til andre spill som skildrer store slag i middelalderen, vil ikke Chronicles: Medieval bare la deg se ned på slagmarken fra fugleperspektiv. Du kan lede fra frontlinjen og styre din egen herre fra England, Frankrike eller Det hellige romerske riket.

Valget av hvor du kommer fra har stor betydning, slik Sam Millen, hovedprodusent hos Raw Power Games, fortalte oss på Gamescom. Mye av dette vil påvirke hvilke spesialiteter hæren din vil ha når du starter. «Hvis du er i England, er deres spesialitet buer. Du vil kunne satse mer på det. Hvis du starter i Det hellige romerske riket, er nærkampsinfanteri og tung rustning deres spesialitet. Du vil kunne satse på det. Men igjen, avhengig av hvordan du ønsker å spille, kan du starte i England og si: ‘Jeg skal dra opp til Skottland og gjøre krav på dette området’», sa Millen.

Selvfølgelig kan du skaffe enheter fra alle deler av kartet og utforske i ro og mak. Kanskje du bestemmer deg for å ignorere den engelske tradisjonen med å sparke opp jord på franske plener fullstendig, og i stedet delta i den andre engelske historiske tidsfordrivingen: å herje i Skottland.

Utover hva slags hær du får, vil beslutningene i begynnelsen av spillet også avgjøre hva slags leder du er. «Du starter som en helt ubetydelig person uten landområder i spillet. Gjennom karakteropprettelsen kan du ta flere valg om hva slags bakgrunn du har. Kommer du fra adelen? Kommer du fra bondestanden? Har du tjenestegjort i Nattvakten, og kanskje har du allerede noen menn som er litt lojale mot deg, eller kanskje du starter uten noen, og det vil virkelig ha stor innflytelse på hva du vil være i stand til å gjøre i begynnelsen,» forklarer Millen.

Dette vil påvirke vanskelighetsgraden noe. Å starte med en bakgrunn som «sølvskje-barn» er for eksempel noe annet enn å komme fra ingenting, men den reisen er din å forme. Jeg skal prøve å unngå å være et middelaldersk «nepo-barn» når jeg kan, men det høres jo ut som et fint liv.

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