Du kan takke Charli XCX for Collins 2024 Word of the Year

HQ

Hvert år kårer Collins det de anser som årets Word of the Year. Dette er ikke en dannet og overklasseaktig begivenhet, slik det kan høres ut, der begreper som de fleste aldri vil bruke i dagligtalen, som effervescence eller ebullience, blir hyllet. Snarere er dette en måte for Collins å se på noen av de mer moderne og friske ordene som ungdom over hele verden gjør populære, før han velger ut ett som oppsummerer året som gikk og som har hatt større innvirkning enn resten.

For 2024 er det noen absolutte korkere som har kommet med. Brainrot, brat, era, looksmaxxing, rawdogging, anti-tourism, delulu, romantasy, supermajority og yapping var ordene som var med i konkurransen om prisen, og tilsynelatende etter en sommer definert av musikeren Charli XCX, har Collins bestemt at 2024s Word of the Year er ingen ringere enn... brat.

For de som er usikre på hva brat egentlig betyr, legger Collins' offisielle beskrivelse til: "adjektiv, karakterisert av en selvsikker, uavhengig og hedonistisk holdning".

Collins går også litt lenger for å forklare valget, og sier "Inspirert av Charli XCX-albumet har 'brat' blitt et av de mest omtalte ordene i 2024. Mer enn et enormt vellykket album er "brat" et kulturelt fenomen som har gitt gjenklang hos mennesker over hele verden, og "brat summer" har etablert seg som en estetikk og en livsstil."

Dette er en annonse:

Selv om det definitivt er en sterk kandidat, er jeg personlig litt skuffet over at rawdogging ikke toppet listen, eller brainrot for den saks skyld.