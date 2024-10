Du kan takke en Desperate Housewife for John Wick -franchisen

I dag kjenner vi John Wick som en absolutt mastodont på actionfronten. Dette har imidlertid ikke alltid vært tilfelle, for i begynnelsen så det ut til at filmserien kanskje ikke ville bli laget i det hele tatt, noe som ble forhindret ved hjelp av et mildt sagt overraskende navn.

I et intervju med Business Insider avslører regissørene Chad Stahelski og David Leitch hvordan Desperate Housewives -stjernen Eva Longoria trådte frem og hjalp til med å finansiere filmen med mindre enn 24 timer igjen før den ble kansellert. Det var ikke småpenger det dreide seg om, da Longoria la frem 6 millioner dollar av sin egen formue for å sikre at vi fikk se Keanu Reeves som Baba Yaga.

Stahelski uttalte: "Vi var mindre enn en uke unna, og vi tapte nesten 6 millioner dollar på en mellomfinansiering. Vi finansierte oss selv for å få obligasjonen, men en av investorene klarte ikke å skaffe pengene i tide.

"[Eva] kom til unnsetning og sørget for mellomfinansieringen, bokstavelig talt mindre enn 24 timer før vi måtte låse dørene til filmen og forlate den. Basil tok oss med ut på middag [etter innspillingen], og vi lo av alt tullet som hadde skjedd, og han sa: 'Forresten, det er en morsom historie, vet du hvem som gap-finansierte deg? Eva Longoria. Vi bare: "Hva!"

Vi har ikke sett at denne investeringen har ført til at Longoria har dukket opp i John Wick -serien ennå, men Leitch nevnte at de prøver å finne ut en måte å få dette til å fungere på: "Hun vil helt sikkert, hun vil gjøre action. Jeg vil gjerne jobbe med henne, vi prøver å finne noe."

Alt vi kan si er takk Eva Longoria, du har bidratt til å gi verden en moderne actionklassiker.