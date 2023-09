Du kan takke Super Mario Odyssey og The Super Mario Bros. Movie for Super Mario Bros. Wonder sine animsjoner

HQ

Nå som Super Mario Bros. Wonder Direct har blitt sendt ut, har vi kunnet fortelle deg alt om hvordan vi opplevde det kommende plattformspillet da vi var på Gamescom i år. Du kan lese vår detaljerte forhåndsvisning av den opplevelsen her.

Som en oppfølging av dette fikk vi også sjansen til å snakke med et par av utviklerne på Super Mario Bros. Wonder, inkludert spilldirektør Shiro Mouri, for å lære mer om den etterlengtede tittelen. I intervjuet, som du kan se i sin helhet nedenfor, spurte vi Mouri om den fantastiske animasjonen bak spillet og om hvorvidt de siste 3D Mario-prosjektene og storfilmen har påvirket utseendet til 2D-spillet som debuterer på Nintendo Switch i oktober.

"Jeg tror vi i noen tilfeller har latt oss inspirere av Odyssey", sier Mouri. "Det var nettopp dette vi endte opp med da vi prøvde å fokusere på å skape et veldig interessant og morsomt spill."

Mouri fortsetter: "Et av poengene er at hvis vi prøver å gjøre animasjonen mer glamorøs i denne typen actionspill, blir responsen litt dårligere eller tregere. På grunn av disse begrensningene har vi ikke tatt det neste skrittet når det gjelder animasjoner i denne typen actionspill før nå. Men når det er sagt, med ting som Mario-filmen på vei ut, tenkte vi at det er mer behov for denne typen rike effekter. Så vi har tenkt mye på hvordan vi kan innlemme animasjoner som ikke kommer i veien for spillingen, og det er noe vi har diskutert mye under utviklingen av dette spillet."

Super Mario Bros. Wonder lanseres på Nintendo Switch 20. oktober 2023, og du kan se vårt eget eksklusive gameplay fra prosjektet nedenfor.