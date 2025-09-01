Du kan tvinge innbyggerne dine til å gå med tropiske hatter i Tropico 7

Tropico 7 er et virkelig dyptgående simulatorspill, der du kan følge med på alle innbyggerne dine fra de blir født til de blir eldre, og holde øye med deres politiske innflytelse etter hvert som årene går. Men det er også en satire i bunn og grunn, og du kan være så tåpelig eller seriøs som du vil med dine dekreter.

Vi snakket med kreativ direktør Daniel Dumont på Gamescom i år, og spurte hva slags narrestreker du kan gjennomføre på nasjonen din i Tropico 7. "Ved å velge grunnloven endrer du posisjonen på det politiske kartet, og avhengig av posisjonen din på det politiske kartet kan du aktivere omkringliggende påbud," forklarer Dumont, og sier at du ikke kan aktivere kapitalistiske påbud hvis du er kommunist og vice versa, men begge sider har noen morsomme alternativer.

"Du kan for eksempel aktivere dekretet om frie hjul, som betyr at selv fattige mennesker får lov til å kjøre bil, for eksempel, fordi du betaler for dem," sier Dumont. "Du kan ha et påbud som tropehatten, som tvinger alle borgere til å gå med en bestemt hatt, som kommunistene liker, men som kapitalistene for eksempel ikke liker, og sånne ting. Vi har mange morsomme påbud i spillet basert på situasjonene vi hadde det siste året, altså hva folket eller samfunnet eller diktatorene gjorde eller ikke gjorde. Det er mange virkelige koblinger til situasjoner som har skjedd i det virkelige liv, og det er alltid morsomt."

Sjekk ut hele intervjuet nedenfor for mer informasjon om Tropico 7 og dybden i simuleringssystemene.