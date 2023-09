Du kommer til å kunne spille Death Stranding på telefonen din før 2024

HQ

Det har vært mye snakk om hvor kraftige telefoner er i ferd med å bli for tiden, og hvis du vil ha et tydelig eksempel på det er kunngjøringen om at et populært spill får en mobilversjon et godt sted å begynne.

Som en del av Apple -arrangementet i går kveld ble det nemlig avslørt at Kojima Productions' Death Stranding faktisk kommer til iOS-enheter senere i år. Det stemmer. PC-, PS4- og PS5-spillet kommer til iPhone innen utgangen av året, men nøyaktig når er uklart, ettersom det ikke er satt noen fast dato ennå.

Det finnes ingen trailer for iOS-versjonen av Death Stranding ennå, men i en av de nye trailerne for iPhone 15 Pro kan du se spillet i aksjon. Sjekk den ut her.