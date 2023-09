"Du kommer til å like å lete og finne hver eneste ledetråd" i Agatha Christie - Murder on the Orient Express

HQ

Litteraturens mest berømte etterforskere ser ut til å leve en ny gullalder i vår tid. Mens Sherlock Holmes kjemper for å bevare forstanden i møte med Lovecrafts grusomheter i Sherlock Holmes The Awakened fra det ukrainske studioet Frogwares, vender den sjarmerende belgiske detektiven med den umiskjennelige barten Hercule Poirot tilbake til videospill med et litt annerledes eventyr enn vi er vant til, og det er fordi Agatha Christie - Murder on the Orient Express ikke utspiller seg på begynnelsen av 1900-tallet, men i midten av 2023. Og det er en ny forbrytelse å løse på den berømte Orient Express.

Denne nyfilmatiseringen av det som kanskje er den mest berømte og velkjente historien (delvis takket være Sidney Lumets filmatisering fra 1974, delvis takket være Kenneth Brannaghs mer moderne filmer) følger premisset om å etterforske et mord på toget som krysser halve Asia, men introduserer noen endringer her og der for å gi opplevelsen sin egen karakter og gå bort fra sammenligninger med andre etterforsknings- og deduksjonstitler, som vår kollega Rebeca fortalte oss etter å ha testet spillet på Gamescom 2023.

"Det jeg synes er mest irriterende med denne typen spill, og som jeg har sagt før, ok, er at selve utforskningen og mekanikken for å finne bevis er, flere ganger enn jeg ville innrømme, litt røff i visse spill. Men jeg må innrømme at i dette tilfellet overrasket denne tittelen meg veldig, for det skjer ikke, det skjedde ikke ofte. Vel, ikke mye, det skjedde ikke generelt.

"Spillet og mekanikken lot meg nyte utforskningen og fikk meg til å føle meg så oppslukt av historien. Jeg hadde veldig lyst til å fortsette å lete etter bevis, ting som av og til ikke skjer i de spillene som føles litt klønete. Så sånn er det."

Etter hvert som utforskningen og jakten på bevis ble mer utholdelig og behagelig for spilleren, økte også følelsen av progresjon i saken, understøttet av en fremføring som gjør det flytende. "Det fungerer perfekt, superflytende, det er veldig lett å venne seg til, og du kan spille det med familien din for å, jeg vet ikke, prøve å finne og avdekke ledetråder og finne morderen, finne ut av mysteriet og med en venn, eller alene, hvis du bare vil nyte et skikkelig kult, mystisk eventyr."

Agatha Christie - Murder on the Orient Express lanseres 20. oktober til PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series og Nintendo Switch.