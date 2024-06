Du kommer til å trenge venner i Monster Hunter Now for å jakte på Elder Dragons

HQ

Monster Hunter Now Pokémon er Capcom og Niantics nåværende satsing på fenomenet med utvidet virkelighet for mobile enheter. Ved å forene skaperne av Pokémon Go med eierne og skaperne av Monster Hunter ble det utløst et globalt fenomen som allerede i oktober i fjor hadde mer enn 10 millioner brukere. Nå som serien er klar til å ekspandere stort også på PC og konsoller, med kunngjøringen av Monster Hunter: Wilds lanseres i 2025, tok vi en prat med folkene hos Niantic under SGF 2024 om mobilspillets kommende sesong og dets posisjon som et sosialt bindeledd.

HQ

Den nye sesong 2, som allerede har startet, heter "Hunting Together", og handler om nettopp det - å gå ut og spille Monster Hunter Now sammen med andre i nabolaget, delta i de samme raidene og dele byttet, forteller Dan Inamoto og Mark Van Lommel fra Niantic.

"Før måtte du være i fysisk nærhet av andre spillere for å jakte i flerspillermodus på et Huntathon. Nå har vi matchmaking som skjer uansett hvor du er, uansett hvem som er rundt deg. Du kan sørge for å fylle hele lobbyen for å få i gang en Huntathon-action for fire spillere for å ta ned noen av de tøffeste monstrene i spillet."

Et av disse forferdelige nye monstrene vil selvfølgelig være Elder Dragon Kshala Daura, som vil ha en eksklusiv lokal co-op Raid-begivenhet. "Kshala Daura, som er en Elder Dragon, er første gang vi introduserer en Elder Dragon. Den vil dukke opp på disse spesielle stedene, som i hovedsak er ute på banen."

"De kalles Elder Dragon Interceptions, og du vil møte dem på disse stedene."

Disse nye funksjonene vil selvfølgelig bidra til å øke antallet spillere som prøver Monster Hunter Now i løpet av de kommende månedene. Husk at du allerede kan spille det gratis på iOS- og Android-mobilenheter.