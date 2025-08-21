"Du lanserer et buggy spill - hva nå?" - Owlcats Alexey Drobyshevsky snakker med oss om utviklingsprosessen

HQ

På Devcom 2025 ga teknisk direktør Alexey Drobyshevsky fra Owlcat Games en grundig titt på den utfordrende lanseringen av Pathfinder: Kingmaker, et spill som opprinnelig ankom PC, Xbox One og PS4 i det han beskrev som "bokstavelig talt uspillbar" tilstand.

"Vi ga ut spillet til fallende Steam-anmeldelser og måtte kjempe for å fikse det. I mer enn en måned ga vi ut en oppdatering i utgangspunktet annenhver dag, " forklarte Drobyshevsky og beskrev de tekniske hindringene teamet sto overfor. Et av de mest beryktede problemene var at spillet frøs på innlastingsskjermen. "Løsningen ... var veldig enkel. Vi la til en melding på innlastingsskjermen: 'Første gang spillet lastes inn, kanskje veldig lenge, vennligst vent'. Folk ventet i ti minutter, og så lastet den inn."

Drobyshevsky, som begynte i Owlcat Games som en av bare fire programmerere før han ble teknisk direktør, reflekterte også over utviklingen av sin rolle. "En av de tingene som alltid har vært bra for meg, er å være venner med folk. Jeg begynte med spillutvikling fordi jeg spilte bordrollespill med en fyr som senere begynte å jobbe med spill ... Det hjelper virkelig å ha venner," sa han, og understreket hvor viktig det er med personlige kontakter i bransjen.

Når det gjelder spillernes oppfatning av bugs, bemerket Drobyshevsky at ærlighet og proaktivitet har vært nøkkelen for Owlcat Games. "Vi har alltid vært ærlige om [bugs] og proaktive når det gjelder å fikse dem ... Noen av buggene kan til og med bli et meme, og det er også interessant for spillene markedsføringsmessig", sa han.

Du kan se hele intervjuet nedenfor.