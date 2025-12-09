Du må drive din egen 90-tallsinspirerte bruktbutikk i Spellgarden Games' Thrifty Business

En av de mange verdenspremierene på Wholesome Snack Showcase kom fra utvikleren Spellgarden Games, som dukket opp på det indiefokuserte arrangementet for å avsløre et helt nytt prosjekt som er kjent som Thrifty Business.

Som du sannsynligvis kan antyde ut fra spillets tittel, er dette et managementprosjekt som handler om å drive en 90-tallsinspirert vintagebutikk, en butikk der du finner varer ved å sortere gjennom esker for å finne skjulte skatter som er verdige til å bli solgt til kunder, som blir tiltrukket av varene dine gjennom de nostalgiske utstillingene du har satt opp.

Du skal selge klær, antikviteter, leker og mye mer, og du kan gjøre butikken din til din egen ved å tilpasse møbler, tapeter og andre deler av virksomheten for å gjøre den så innbydende og koselig som mulig.

Vi har ikke en fast utgivelsesdato eller et vindu for Thrifty Business ennå, men vi vet at når det lanseres, kommer det til PC via Steam.