Må fly raskt: Sjekk ut AirAsias fly med Sonic-tema

Vi har sett kommersielle fly malt med reklamefinansiert design før, men vi kan bare ikke motstå å dele AirAsias samarbeid med Sega. Et av flyselskapets Airbus A330-fly har blitt pimpet med motiver fra både Sonic Racing: Crossworlds og Sonic Rumble.

I tillegg til et vanvittig kult utseende på flykroppen - som definitivt ser ut som om det går fortere enn noensinne - er stort sett alle tilgjengelige overflater inne i kabinen også dekorert. Fra skuffene til bagasjerommet og mye mer. Sjekk ut skjønnheten nedenfor.

AirAsia opererer hovedsakelig fra Malaysia, men har virksomhet i store deler av Øst-Asia, så hvis du har bestilt en reise med dem, kan du være heldig nok til å fly med stil. Ta en titt på den korte videoen nedenfor.