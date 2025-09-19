Du må lære deg å gå som et fyrtårn hvis du vil spille Keeper

HQ

Det var under sommerens Xbox Games Showcase at Microsoft endelig annonserte Double Fines kommende tittel. Veteranen Tim Schafers studio har en evne til alltid å overraske oss og tilby opplevelser vi aldri har sett før, og dette er tydeligvis noe de har tenkt å fortsette med.

Derfor får vi spille som et fyrtårn i eventyret Keeper, som vi ikke har sett så mye fra. Men i den siste episoden av Official Xbox Podcast besøker verten Double Fine for å sjekke ut Keeper litt nærmere og deler noen detaljer via Xbox Wire.

De forteller blant annet om hvordan eventyret begynner og hvordan det er å faktisk kontrollere et fyrtårn. Det er selvsagt ikke det enkleste, og tanken er at vi skal oppdage dette selv:

"Mange spill åpner med tutorials, men jeg har sett veldig få som bokstavelig talt viser at karakteren din lærer å gå.

I en nydelig introduksjon til hvordan spillet lærer spilleren uten bare å fortelle dem hva de skal gjøre, innser du at venstre tommelspak får fyrtårnet til å lene seg. Dette tester du naturligvis ut litt - helt til det brått knekker av ved foten og, gjennom en prosess vi bare kan gjette oss til, får fire spinkle ben. Så reiser du deg, og - som i en naturdokumentar om en sjiraffunge - sender du fyrtårnet ditt vaklende nedoverbakke for å finne ut hvordan det skal betjene sine nye lemmer."

Som med de fleste titler signert Double Fine, kan vi forvente oss finurlig og overraskende humor. Og å lære fyrtårnet ditt å gå ser ut til å føre til flere sprø scener :

"Det er en tutorial som er lagt opp som en komedie - mens du kjemper for å få kontroll, sklir fyrtårnet inn i forlatte biler og nedslitte hus, og knuser dem i stykker i sine anstrengelser. Etter hvert lærer det seg å gå, og deretter å løpe, og vi begynner en reise uten noe annet mål enn den subtile antydningen om å finne ut av det: "Hva er det der oppe i fjellet?"

Keeper vil bli utgitt for både PC og Xbox Series S/X og vil selvfølgelig være inkludert i Game Pass når det har premiere 17. oktober. Sjekk ut podcast-episoden ovenfor for mye gameplay og noen nye bilder nedenfor.