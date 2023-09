Du må sette av "mellom 20 og 30 timer, kanskje mer", for å fullføre Banishers: Ghosts of New Eden

HQ

Vi fikk nylig muligheten til å ta en prat med to medlemmer av Don't Nod -teamet som leder utviklingen av det kommende actionspillet Banishers: Ghosts of New Eden. Under Gamescom 2023 i Köln satte vi oss ned (ikke bokstavelig talt) med spilldirektør Philippe Moreau og produsent Karim Benfares for å lære mer om det spennende prosjektet.

I løpet av intervjuet, som du kan se i sin helhet nedenfor, spurte vi dem hvor lang tid de tror det vil ta å fullføre Banishers: Ghosts of New Eden.

"Mellom 20 og 30 timer, kanskje mer, hvis du er interessert i å utforske hele den halvåpne verdenen", sa Moreau. "Så ja, det er et ganske stort spill for oss i Don't Nod."

For å se hvordan utforskningen og den halvåpne verdenen kommer til å arte seg, kan du ta en titt på den siste delen av spillet som nylig ble lagt ut på Banishers: Ghosts of New Eden.