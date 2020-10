Du mister alle dine Oculus-data om du sletter Facebook-profilen din

Du ser på Annonser

Det nye VR-settet Oculus Quest 2 har fått gode anmeldelser takke være sin forholdsvis tilgjengelige pris og gode ytelse. Likevel er det ikke like godt likt av alle, og en av hovedårsakene til dette er at man er nødt til å tilknytte en Facebook-profil for å kunne bruke enheten.

UploadVR har undersøkt funksjonen nærmere, og det viser seg at hvis du av forskjellige årsaker bestemmer deg for å slette fin Facebook-profil, så mister du også all din Oculus-informasjon, inklusiv kjøpte spill.

"Deleting your Facebook account will also delete your Oculus information. This includes your app purchases and achievements. You will no longer be able to return any apps and will lose any existing store credits," står det når man forsøker å slette en amerikansk Facebook-profil med en Oculus-enhet tilknyttet.

De tidligere Oculus-enhetene som den originale Oculus Rift fra 2016 vil også kreve tilknytning til Facebook fra og med 2023.