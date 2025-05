Du skal ikke gå forbi ... over dette fantastiske Lego Balrog-settet

Lego er vanligvis designet for å være enten et lekesett eller en beundringsverdig skulptur som du bygger og deretter aldri mer rører. Det er ikke ofte vi ser sett som er designet for å tjene et faktisk brukbart formål, men det er absolutt tilfelle med den siste kunngjøringen.

Lego utvider sin The Lord of the Rings linje med et helt nytt sett som gjenspeiler den ikoniske og tidløse kampen mellom Gandalf the Grey og Balrog som kaller Mines of Moria sitt hjem. Jepp, den berømte Bridge of Khazad-dum -scenen har blitt brickified, men ikke som et lekesett eller en skulptur, men som en bokkrok, noe som betyr at du kan sette den inn i bokhyllen din, kanskje som en måte å dele opp The Lord of the Rings -trilogien og de bredere Midgard-verkene, som The Hobbit, The Silmarillion, The Children of Hurin, og så videre.

Settet består av 1 201 deler og har et chassis som Balrog står i midten av og parallelt med en minifigur av Gandalf med stav og sverd. Settet er 22 cm høyt, 44 cm bredt når det er fullt utstrakt og 17 cm dypt, og det vil koste £ 109,99 / $ 129,99 / € 119,99 når det lanseres 1. juni.

