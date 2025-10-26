Du spiller en tidsreisende dusørjeger som håper å kunne finansiere pizzadrømmen sin i Pizza Bandit

En av de mest unike titlene vi så på Gamescom var utvilsomt Pizza Bandit. Spillet er laget av det lille teamet hos JOFSOFT i samarbeid med Krafton, og du spiller en mann som er utrolig dyktig i dusørjakt, men som føler at det å drive en pizzarestaurant er mer hans kall.

Vi snakket med JOFSOFTs Hugo Bak på Gamescom for å få en bedre idé om hvem denne karakteren, Malik, er. "Hovedpersonen Malik ville bli kokk, men han har ikke talent for det, men han har talent for å skyte og håndtere eksplosiver, så han tjente mye penger, og til slutt åpnet han butikken sin," forklarte Bak.

"Men han ble svindlet, så han mistet sine egne penger, så dusørjegeren kommer tilbake, så dette er den første scenen i dette spillet," la Bak til. I spillet er du ikke alene, for du får selskap av en rekke NPC-karakterer og andre pizzabanditter hvis du ønsker å spille co-op.

Hvis du vil høre om hvordan gameplayet og co-op-mekanikken fungerer, samt et endelig svar på om ananas på pizza er bra eller ikke, kan du sjekke ut hele intervjuet vårt nedenfor: